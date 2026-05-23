Giornata della Legalità | appuntamento in piazza per riflettere su violenza e indifferenza

In occasione della Giornata della Legalità, si svolgerà un evento in piazza dedicato alla riflessione su violenza e indifferenza. Il percorso fa parte del Concorso di Poesia e Disegno “Angelica Pirtoli”, promosso da associazioni e club del territorio. L’iniziativa mira a sensibilizzare le giovani generazioni su temi legati alla legalità e alla lotta contro le mafie. La manifestazione coinvolge diverse organizzazioni locali, tra cui associazioni e gruppi di volontariato.

SAN PIETRO VERNOTICO - Prosegue il percorso del Concorso di Poesia e Disegno “Angelica Pirtoli”, promosso da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Comitato genitori Valesium, Lions club Valesio Torchiarolo e Lions club San Pietro Vernotico, con l’obiettivo di educare le nuove. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Giornata della Legalità a Caivano: l'appuntamento a palazzo CapeceL'Associazione ODV "Sveglia Caivano" ha organizzato per venerdì 23 maggio, alle ore 10,30, a Palazzo Capece di Caivano la "Giornata della Legalità",...

La scuola primaria Falcone celebra la "Giornata della Legalità" in piazza Salvo D'AcquistoANCONA - In concomitanza con l'anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della...

Giornata della Legalità a Caivano: l'appuntamento a palazzo Capece ift.tt/JjvyNM7 x.com

Outfit della legalità reddit

Mostre, convegni e cortei nella giornata della memoria per FalconeNel 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, previste ... ansa.it

Giornata della Legalità: appuntamento in piazza per riflettere su violenza e indifferenzaL’evento, aperto alla cittadinanza, vedrà la partecipazione dell’attrice Maria Isabella D’Amico e del rapper salentino Mirko Gaiser ... brindisireport.it