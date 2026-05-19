Giornata della Legalità a Caivano | l' appuntamento a palazzo Capece

L'Associazione ODV "Sveglia Caivano" ha organizzato per venerdì 23 maggio, alle ore 10,30, a Palazzo Capece di Caivano la "Giornata della Legalità", un momento di confronto pubblico sul valore della giustizia, della responsabilità civile e del contrasto all'illegalità. L'iniziativa - spiega una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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