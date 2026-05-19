Giornata della Legalità a Caivano | l' appuntamento a palazzo Capece

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Associazione ODV "Sveglia Caivano" ha organizzato per venerdì 23 maggio, alle ore 10,30, a Palazzo Capece di Caivano la "Giornata della Legalità", un momento di confronto pubblico sul valore della giustizia, della responsabilità civile e del contrasto all'illegalità. L'iniziativa - spiega una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Festa della legalità nella Giornata della MemoriaIn occasione della ’Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia’, a Cesenatico, ieri, è stato organizzato un...

"I Circoli della Musica", appuntamento a Palazzo Zacco-ArmeniSeconda edizione per “I Circoli della Musica”, la rassegna che amplia la vetrina dei concerti a cura del Conservatorio in città: un cartellone nato...

giornata della legalità giornata della legalità aA Caivano 'Giornata della Legalità' con magistrati, docenti e istituzioniL'Associazione ODV Sveglia Caivano ha organizzato per venerdì 23 maggio, alle ore 10,30, a Palazzo Capece di Caivano (Napoli) la Giornata della Legalità, un momento di confronto pubblico sul valor ... ansa.it

giornata della legalità giornata della legalità aMonte Roberto Nas e Polizia all’Agrario Cuppari-Salvati per la Giornata della LegalitàGli studenti della sede di Pianello Vallesina hanno potuto approfondire gli aspetti relativi sia ai controlli sulla filiera agroalimentare e alla tracciabilità, sia a quelli legati al bullismo e ai ri ... qdmnotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web