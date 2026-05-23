Giornata dei mulini storici in Val Tidone | festa e presentazione di un nuovo libro
Domenica 17 maggio si è svolta la giornata europea dei mulini storici nel comune di Alta Val Tidone, presso il Mulino Borgo Lentino. Durante l’evento è stato presentato un nuovo libro dedicato ai mulini della zona. La manifestazione ha coinvolto visitatori e appassionati, con attività legate alla storia e alla conservazione di questi edifici.
La giornata europea dei mulini storici ha trovato ancora una volta casa a Mulino Borgo Lentino, nel comune di Alta Val Tidone, domenica 17 maggio. L'evento, organizzato dall'associazione "La Strada dei Mulini" con il patrocinio del comune di Alta Val Tidone, della provincia di Piacenza e del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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