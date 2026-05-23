Giornata dei mulini storici in Val Tidone | festa e presentazione di un nuovo libro

Notizia in breve

Domenica 17 maggio si è svolta la giornata europea dei mulini storici nel comune di Alta Val Tidone, presso il Mulino Borgo Lentino. Durante l’evento è stato presentato un nuovo libro dedicato ai mulini della zona. La manifestazione ha coinvolto visitatori e appassionati, con attività legate alla storia e alla conservazione di questi edifici.