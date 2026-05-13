Racconti in movimento appuntamento in occasione della giornata dei mulini storici
In occasione della giornata dedicata ai mulini storici, si svolge la terza tappa di “Racconti in movimento”, un evento promosso da un’associazione onlus. L’iniziativa mira a mettere in rete diverse realtà locali e a rafforzare il senso di comunità attraverso narrazioni legate alla storia dei mulini. L’appuntamento si tiene in un luogo specifico e coinvolge persone interessate a condividere storie e tradizioni del territorio.
Terza tappa per i “Racconti in movimento” promossi da Damatrà onlus con l’obiettivo di “fare rete” e fare comunità, attraverso la narrazione. Domenica 17 maggio tutti in bici: in occasione della Giornata Europea dedicata ai Mulini Storici si partirà da Cjase di Catine a Villalta di Fagagna e.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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