Racconti in movimento appuntamento in occasione della giornata dei mulini storici

In occasione della giornata dedicata ai mulini storici, si svolge la terza tappa di “Racconti in movimento”, un evento promosso da un’associazione onlus. L’iniziativa mira a mettere in rete diverse realtà locali e a rafforzare il senso di comunità attraverso narrazioni legate alla storia dei mulini. L’appuntamento si tiene in un luogo specifico e coinvolge persone interessate a condividere storie e tradizioni del territorio.

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