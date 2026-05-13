Racconti in movimento appuntamento in occasione della giornata dei mulini storici

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata dedicata ai mulini storici, si svolge la terza tappa di “Racconti in movimento”, un evento promosso da un’associazione onlus. L’iniziativa mira a mettere in rete diverse realtà locali e a rafforzare il senso di comunità attraverso narrazioni legate alla storia dei mulini. L’appuntamento si tiene in un luogo specifico e coinvolge persone interessate a condividere storie e tradizioni del territorio.

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Terza tappa per i “Racconti in movimento” promossi da Damatrà onlus con l’obiettivo di “fare rete” e fare comunità, attraverso la narrazione. Domenica 17 maggio tutti in bici: in occasione della Giornata Europea dedicata ai Mulini Storici si partirà da Cjase di Catine a Villalta di Fagagna e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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