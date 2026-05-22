Giorgio Almirante ricordato dalla destra nell' anniversario della morte post da Meloni a La Russa | Passione
Nell'anniversario della morte di Giorgio Almirante, diversi rappresentanti della destra italiana hanno condiviso messaggi di ricordo. Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri canali social un post, mentre Ignazio La Russa ha espresso parole di riconoscimento. Entrambi hanno sottolineato la passione e l’impegno del politico nel corso della sua vita. La commemorazione si è svolta attraverso interventi pubblici e messaggi sui social, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di Almirante.
Nel giorno dell’anniversario della morte di Giorgio Almirante, scomparso il 22 maggio 1988 all’età di 73 anni, diversi politici hanno reso omaggio sui social alla memoria dello storico leader del Movimento Sociale Italiano. Tra questi vi sono anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il messaggio di Meloni nell'anniversario della morte di Almirante Gli altri omaggi della destra italiana a Giorgio Almirante Chi era Giorgio Almirante . 🔗 Leggi su Virgilio.it
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