Giorgio Almirante ricordato dalla destra nell' anniversario della morte post da Meloni a La Russa | Passione

Nell'anniversario della morte di Giorgio Almirante, diversi rappresentanti della destra italiana hanno condiviso messaggi di ricordo. Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri canali social un post, mentre Ignazio La Russa ha espresso parole di riconoscimento. Entrambi hanno sottolineato la passione e l’impegno del politico nel corso della sua vita. La commemorazione si è svolta attraverso interventi pubblici e messaggi sui social, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di Almirante.

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