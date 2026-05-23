Giorgetti insiste | piccoli passi verso la flessibilità Ue

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che si stanno facendo piccoli passi verso una maggiore flessibilità del bilancio europeo. Ha sottolineato che il processo richiede pazienza e un approccio cauto, evitando decisioni affrettate. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati, ma si continua a lavorare su un percorso graduale. Le discussioni proseguono tra i rappresentanti degli Stati membri e le istituzioni europee.

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Giancarlo Giorgetti sceglie la linea della prudenza e del lavoro paziente nei negoziati europei sulla flessibilità di bilancio. A margine dell'Ecofin di Nicosia, il ministro dell'Economia ha spiegato che sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo «lavoriamo giorno per giorno» e che, per ora, ci sono soltanto «stime» sul ritorno del rapporto deficitPil sotto il 3% già dal 2026. Ma il confronto con Bruxelles prosegue e il titolare del Tesoro lascia intendere che qualche apertura stia emergendo. Parlando del commissario europeo Valdis Dombrovskis, Giorgetti ha ironizzato dicendo che «ha il passo dell'alpino lettone» e che ormai «parlo più con lui che con Crosetto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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