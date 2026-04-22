Crescita in frenata e nessuna flessibilità in Ue | il Dfp inguaia Giorgetti

L’economia italiana mostra segnali di rallentamento, con dati che indicano una crescita più debole rispetto al passato. Nel frattempo, nell’Unione Europea non ci sono misure di flessibilità in vista, e questa situazione sta creando difficoltà per le politiche italiane. Le previsioni indicano un peggioramento nei mesi a venire, senza interventi significativi per modificare il quadro attuale. La situazione si inserisce in un quadro di incertezza economica e di sfide legate alle scelte europee.

L’economia italiana rallenta, ma andrà ancora peggio nei prossimi mesi. Non c’è nulla di cui star sereni per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo l’approvazione del Documento di finanza pubblica ma, soprattutto, dopo che l’Eurostat ha confermato che il deficit italiano è stato del 3,1% nel 2025. Niente uscita dalla procedura d’infrazione, quindi. Ma il problema non è solo questo. Il fallimento del governo si fa sentire anche e soprattutto sulle stime di crescita, che il Dfp rivede al ribasso a causa della guerra in Medio Oriente voluta da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, fedeli alleati del governo nonostante gli ultimi screzi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Crescita in frenata e nessuna flessibilità in Ue: il Dfp inguaia Giorgetti Notizie correlate Ok del Cdm al Dfp, Giorgetti: «L’Italia potrebbe muoversi da sola sullo scostamento di bilancio»Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Documento di finanza pubblica in cui il governo ha «adeguato il Pil per il 2026 e 2027, che scende... Via libera del governo al nuovo dfp. Giorgetti: "Circostanze eccezionali. Con la guerra l'uscita dall'infrazione interessa meno"Dal Cdm arriva anche il riassetto degli incarichi: Balboni va alla Giustizia, Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Cannella alla Cultura, Bizzotto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Automobili, Italia tra import in crescita e export in frenata a gennaio 2026; Meccanica in frenata: ricavi in calo per un’azienda su due; Arredo, crescita frenata e export in rallentamento nel 2026; Trimestrale LVMH: crescita modesta, pesa la guerra in Medio Oriente. Flotte aziendali, il fisco frena il rinnovo ma cresce l’elettricoLa survey del Fleet Motor Day 2026 fotografa il mercato: elettrico in crescita, telematica frenata e fiscalità ancora decisiva. La notizia principale che ... affaritaliani.it BMW Group chiude il Q1 2026 in rosso, Mini unica in crescitaIl BMW Group apre il 2026 in calo: Europa positiva, Cina in frenata, Mini in controtendenza. BMW Group ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ... affaritaliani.it A proposito di crescita economica. x.com Nel 2025, per la prima volta la crescita delle rinnovabili ha superato l’aumento della domanda mondiale di energia. Ma l’Italia rallenta la corsa «green» - facebook.com facebook