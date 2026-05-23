Durante la gara di ginnastica, le cadute alle parallele hanno compromesso il vantaggio accumulato dalla squadra. Le atlete hanno subito un crollo psicologico che ha influito negativamente sulle prestazioni complessive. La sequenza di errori ha portato alla perdita di punti importanti, determinando il risultato finale. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione, e le cadute sono state decisive nel cambiare l'esito della gara.

? Punti chiave Come hanno fatto le cadute alle parallele a cancellare il vantaggio?. Chi ha causato il crollo psicologico della squadra durante l'attrezzo?. Perché il divario tecnico con Ferrara è diventato così incolmabile?. Come influirà questo errore sulla preparazione per i Giochi del Mediterraneo?.? In Breve Abbadini e Dukhno subiscono cadute alle parallele, perdendo 8 punti rispetto a Ferrara.. Corrado Corti analizza l'errore tecnico dopo il vantaggio iniziale di 4 punti.. Allievi a Montevarchi e Juniores alla Coppa Campioni nei prossimi fine settimana.. Abbadini, Villa e Vazzola disputeranno i Giochi del Mediterraneo a Taranto il 21 agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica: il dramma alle parallele spezza il sogno della Pro Carate

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