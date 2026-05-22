La squadra di Carate si è trovata di nuovo a disputare una finale, ma questa volta il risultato non è stato favorevole. La partita si è conclusa con una sconfitta, impedendo la conquista del trofeo e ponendo fine al sogno di vittoria. La squadra aveva raggiunto questa fase dopo una serie di gare combattute, ma in questa occasione non è riuscita a portare a casa il risultato sperato. La squadra si prepara ora a riflettere e a guardare avanti per le prossime sfide.

La maledizione delle finali si abbatte nuovamente sulla Pro Carate che si affacciava alla Final Eight di ginnastica artistica di Bergamo come grande favorita dopo il primo posto nelle tre tappe iniziali, terminando però ai piedi del podio, quarta, alle spalle dei campioni italiani di Romagna Team, Spes Mestre e Ferrara. Anche dodici mesi fa alle finali qualcosa andò storto e la formazione brianzola chiuse al sesto posto ma in quel caso influirono gli infortuni. Questa volta le cose sono andate un po’ meglio a livello di graduatoria finale, ma la sostanza non cambia. Cosa non ha funzionato? Basta guardare i punteggi. Le parallele sono costate titolo e medaglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pro Carate, sogno sfumato: "Una lezione per il futuro"

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