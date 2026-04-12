Ginnastica | Yang stravince alle parallele e sfida il primato di Nemour

A Osijek, in Croazia, si sono svolte le prime finali della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La competizione ha visto una vittoria importante da parte di un’atleta che ha dominato le parallele, entrando in lotta per il primato mondiale. Le gare hanno portato a cambiamenti nelle classifiche internazionali di diversi atleti e attrezzi, aprendo nuovi scenari nel circuito di qualificazione.

Le prime finali della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica si sono aperte a Osijek, in Croazia, con prestazioni che hanno ridefinito gli equilibri internazionali su diversi attrezzi. La competizione ha protagonisti duelli tecnici serratissimi e apparizioni spettacolari, con la cinese Fanyuwei Yang che ha messo in discussione la supremazia delle grandi campionesse sulle parallele asimmetriche grazie a un punteggio quasi inarrivabile. L’impatto sbalorditivo di Fanyuwei Yang sulle parallele asimmetriche. Il palcoscenico croato è stato teatro di una prestazione che ha lasciato il segno nel settore femminile. Fanyuwei Yang ha messo in mostra una perfezione tecnica tale da generare un distacco netto dalle avversarie, ottenendo un punteggio di 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginnastica: Yang stravince alle parallele e sfida il primato di Nemour Ginnastica artistica, Yang spaventa Nemour e rasenta 15.3 alle parallele! Gava settima in Coppa del MondoA Osijek (Croazia) si sono disputate le prime finali di specialità della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo... Elisa Iorio racconta l’oro alle parallele contro Nemour | GinnasticomaniaProtagonista di questa nuova puntata di Ginnasticomania è Elisa Iorio, vice-campionessa olimpica con l’Italia nella finale a squadre alle Olimpiadi...