ginnastica finali nazionali allievi gold montevarchi concede il bis

A Montevarchi si sono svolte le finali nazionali del Campionato Allievi Gold di ginnastica artistica maschile, con la Federazione Italiana Ginnastica che ha scelto nuovamente questa località per l’evento. La competizione ha coinvolto atleti suddivisi in sei categorie, dalla A1 alla A6. Questa è la seconda volta consecutiva che la città ospita le finali, confermando la collaborazione tra organizzatori e strutture locali per l’evento.

Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Ginnastica sceglie Montevarchi per ospitare le Finali Nazionali del Campionato Allievi Gold artistica Maschile, suddivise nelle sei categorie A1-A6. Oggi e domani, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, il palazzetto dello sport sarà teatro delle gare che vedranno protagonisti 180 giovani ginnasti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per conquistare il tricolore. Per ogni categoria sarà infatti assegnato il titolo di campione italiano. Alla manifestazione prenderanno parte anche tecnici, componenti degli staff e giudici federali. Tre ginnasti dell’Aurora Montevarchi saranno impegnati in gara: Manuele Maddii, Alessandro Sottani e Biniyam Lanini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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