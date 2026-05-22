Montevarchi ospita le Finali Nazionali Allievi Gold Maschile di Ginnastica Artistica
A Montevarchi si svolgono le Finali Nazionali Allievi Gold Maschile di Ginnastica Artistica, evento organizzato dalla Federazione Italiana Ginnastica. Per il secondo anno consecutivo, la città accoglie questa competizione che coinvolge sei categorie, identificate come A1 fino a A6. La manifestazione si tiene presso le strutture dedicate alla ginnastica artistica, con atleti provenienti da diverse regioni italiane che si sfidano nelle discipline maschili. La giornata vede la partecipazione di numerosi giovani ginnasti e i loro allenatori.
Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Ginnastica sceglie Montevarchi per ospitare le Finali Nazionali del Campionato Allievi Gold artistica Maschile, suddivise nelle sei categorie A1-A6. Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, il Palazzetto dello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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