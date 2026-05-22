Per il secondo anno Montevarchi ospita le Finali Nazionali Allievi Gold Maschile di Ginnastica Artistica

Per il secondo anno consecutivo, Montevarchi è stata scelta dalla Federazione Italiana Ginnastica per accogliere le Finali Nazionali Allievi Gold di Ginnastica Artistica Maschile. La competizione si svolge nelle sei categorie, da A1 ad A6, e coinvolge giovani atleti provenienti da diverse regioni del paese. L’evento si svolge nel centro sportivo della città e rappresenta una tappa importante per il settore giovanile della disciplina. La manifestazione si tiene nella stessa location dell’anno precedente, confermando il ruolo di Montevarchi come sede di riferimento per questa fase del campionato.

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Arezzo, 22 maggio 2026 – Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Ginnastica sceglie Montevarchi per ospitare le Finali Nazionali del Campionato Allievi Gold artistica Maschile, suddivise nelle sei categorie A1-A6. Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, il Palazzetto dello Sport sarà teatro delle gare che vedranno protagonisti 180 giovani ginnasti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi per conquistare il tricolore. Per ogni categoria sarà infatti assegnato il titolo di campione italiano. Alla manifestazione prenderanno parte anche tecnici, componenti degli staff e giudici federali.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per il secondo anno, Montevarchi ospita le Finali Nazionali Allievi Gold Maschile di Ginnastica Artistica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montevarchi ospita le Finali Nazionali Allievi Gold Maschile di Ginnastica ArtisticaPer il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Ginnastica sceglie Montevarchi per ospitare le Finali Nazionali del Campionato Allievi Gold... Ginnastica artistica femminile, Montevarchi ancora sede delle finali del campionato di serie CPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per... Per il secondo anno, Montevarchi ospita le Finali Nazionali Allievi Gold Maschile di Ginnastica ArtisticaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Martedì 12 maggio esce il nuovo numero di Calciopiù: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle pagine in edicola e online su calciopiu.org #calciopiu #calciopiuinedicola campionando.it/fixture-detail… x.com Come hanno giustificato paesi come la Francia e i Paesi Bassi le loro operazioni coloniali immediatamente dopo aver vissuto l'occupazione nazista nella seconda guerra mondiale? ad es. in Algeria, Vietnam Indonesia reddit Calcio a 5, la fortitudo ci riprova alle finali nazionali csen che si disputeranno a rimini. Marselli: Vogliamo alzare l’asticella e puntiamo a disputare almeno la semifinaleLa Fortitudo ci riprova. La squadra di calcetto del presidente e allenatore Fabrizio Marselli, noto tecnico della zona, per ... sport.quotidiano.net