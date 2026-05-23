Giancane annuncia un evento musicale previsto per domani al Circo Massimo, coinvolgendo Zerocalcare e Coez. L'artista descrive l'evento come una grande festa, sottolineando l'intenzione di affrontare una realtà difficile con il sorriso. La serata si svolgerà in un luogo simbolico e richiama un pubblico ampio, con il nome di Giancane, Zerocalcare e Coez come protagonisti.

«Sarà una grandissima festa», promette Giancane alla vigilia del live di domani al Circo Massimo con Zerocalcare e Coez. «Per noi tre, anche se in maniera totalmente differente, è la celebrazione di un percorso comune che poi ha preso ramificazioni diverse». Un percorso che ha radici negli stessi luoghi, scene cittadine non soltanto musicali: «Ripenso a quando Silvano suonava con i Brokenspeakers in un locale dove lavoravo come fonico. Lo stesso in cui ho conosciuto Michele. Ritrovarci oggi su un palco del genere chiude un cerchio in modo bellissimo». Bellissimo nonostante l’incidente di pochi giorni fa che, proprio nei pressi del Circo Massimo, gli è costato una falange dell’anulare sinistro, impedendogli di suonare la chitarra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Giancane, «ridere per esorcizzare una realtà dura»

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