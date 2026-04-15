The Underfold | 34 vignette per ridere della realtà e della società

Una serie di trentaquattro vignette intitolata The Underfold propone una riflessione sulla realtà e sulla società attraverso l’umorismo e l’arte del disegno. Le immagini, create come parte di una narrazione visiva, cercano di rappresentare aspetti quotidiani e sociali in modo ironico e spesso critico. La collezione si presenta come un modo per intrattenere e allo stesso tempo invitare a una lettura più attenta delle dinamiche contemporanee.

Trentaquattro vignette della serie The Underfold offrono una nuova lente d’osservazione sulla realtà attraverso l’umorismo e la narrazione visiva. L’opera di Brian Russell trasforma le piccole complicazioni del vissuto ordinario in momenti di riflessione e divertimento, utilizzando uno stile che mescola il quotidiano con colpi di scena imprevisti. L’essenza del quotidiano tra ironia e riflessioni sociali. Le tavole pubblicate recentemente da Russell non si limitano a scherzare sulle difficoltà tipiche della genitorialità o sulle dinamiche lavorative, ma scavano più a fondo nella sfera personale dell’autore. Questa capacità di trasformare esperienze vissute direttamente in contenuti narrativi crea un legame immediato con chi legge, rendendo ogni vignetta estremamente riconoscibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Underfold: 34 vignette per ridere della realtà e della società Il futuro della Salernitana: ore decisive per la vendita della societàLa data non cambia: entro il 20 aprile, l'acquirente Rufini, socio unico di Antarees, deve adempiere alle garanzie contrattuali, sancite nel... Dubbi e domande sul futuro della Robur. Il silenzio assordante della societàNessuna dichiarazione da parte di un dirigente, nessun comunicato ufficiale del Siena Fc.