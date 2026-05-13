L’incidente di Giancane al Circo Massimo | Mi è saltata una falange dell’anulare sinistro

Durante un evento al Circo Massimo, il cantautore Giancane è stato coinvolto in un incidente che gli ha provocato la perdita di una falange dell’anulare sinistro. L’artista, nato nel 1980 e noto con il nome di Giancarlo Barbati Bonanni, si trovava sul luogo, dove il 24 maggio si terrà la presentazione della serie Netflix “Due spicci” di Zerocalcare. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Giancane, all’anagrafe Giancarlo Barbati Bonanni, classe 1980, è stato investito al Circo Massimo. Ovvero proprio dove il 24 maggio suonerà nella presentazione di Due spicci, la serie Netflix di Zerocalcare. A raccontare l’incidente lo stesso cantautore sui social media: «L’unico piccolo problema è che mi è saltata una piccola falange dell’anulare sinistro, con il quale suono la chitarra. Per il momento sono in cura e spero si recuperi tutto. Queste date (per i prossimi concerti, ndr ) suonerò il synth », ha spiegato ancora mostrando il dito fasciato: «Sto bene, poteva andare molto peggio. Vi faccio questo video solo per dirvi che per le prossime date suonerò il synth e canterò senza chitarra, non perché non mi vada, ma perché non posso al momento.🔗 Leggi su Open.online

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