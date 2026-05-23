Giallo sulle tessere elettorali a Portici | il prefetto dispone un' ispezione
Il prefetto di Napoli ha ordinato un’ispezione al Comune di Portici dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti il ritiro di tessere elettorali accompagnate da deleghe false. L’intervento è stato deciso in tempi rapidi per verificare le modalità di distribuzione e accertare eventuali irregolarità. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui numeri delle tessere interessate. L’autorità prefettizia ha avviato le verifiche senza ulteriori comunicazioni ufficiali.
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un'ispezione immediata al Comune di Portici. La decisione è stata assunta dal prefetto dopo aver appreso notizie in merito al ritiro di alcune tessere elettorali con false deleghe. Portici è uno dei Comuni del Napoletano che domani e lunedì. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Ricordiamo che domani, venerdì 22 maggio, l'Ufficio Elettorale del Comune di Silea inizierà le aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali in vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli orari sono i seguenti: V facebook