Giallo sulle tessere elettorali a Portici | il prefetto dispone un' ispezione

Notizia in breve

Il prefetto di Napoli ha ordinato un’ispezione al Comune di Portici dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti il ritiro di tessere elettorali accompagnate da deleghe false. L’intervento è stato deciso in tempi rapidi per verificare le modalità di distribuzione e accertare eventuali irregolarità. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui numeri delle tessere interessate. L’autorità prefettizia ha avviato le verifiche senza ulteriori comunicazioni ufficiali.