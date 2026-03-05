Open days per CIE e tessere elettorali a Fiumicino e Palidoro

Gli Uffici Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro apriranno in via straordinaria durante gli open days per permettere ai cittadini di ottenere o rinnovare le tessere elettorali e di ricevere assistenza in vista del Referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Le aperture sono programmate in prossimità delle date delle elezioni, con orari dedicati a facilitare l’accesso agli uffici.

L’iniziativa in vista del referendum sulla giustizia del 21-22 marzo. Ecco chi potrà chiedere il rilascio dei documenti Fiumicino, 5 marzo 2026 – In occasione del Referendum confermativo, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli Uffici Anagrafe ed Elettorale di Fiumicino e Palidoro assicurano un’apertura straordinaria. L’obiettivo è consentire ai cittadini che dovranno recarsi alle urne di ottenere, in tempo utile, il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) e della tessera elettorale. Gli sportelli saranno operativi venerdì 20 marzo dalle 14:30 alle 18:00. L’apertura proseguirà sabato 21 marzo dalle 9:00 alle 18:00. Nella giornata di voto di domenica 22 marzo gli uffici resteranno aperti dalle 7:00 alle 23:00, mentre lunedì 23 marzo l’orario sarà dalle 7:00 alle 15:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

"Niente duplicati delle tessere elettorali nelle postazioni decentrate: grande disservizio per i cittadini"Questa mattina, 13 febbraio 2026, mi sono recato presso la sede dell'ottava circoscrizione per rinnovare la mia tessera elettorale.

A marzo si vota il referendum sul giustizia, come richiedere tessere elettorali e carte d’identitàPalazzo Zanca comunica, come da circolare della Prefettura di Messina, che in occasione del Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026,...

Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 7 e 8 Marzo: come partecipareSabato 7 e domenica 8 marzo i cittadini romani avranno la possibilità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) in occasione di un nuovo Open ... funweek.it

Al Comune di Sant’Agnello due nuovi Open Day per il rilascio della CIEAl Comune di Sant’Agnello due nuovi Open Day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica: giovedì 5 marzo e giovedì 12 marzo 2026 dalle 14:30 alle ... napolivillage.com

