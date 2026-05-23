Un uomo di circa 30 anni è stato trovato senza vita su una spiaggia a Ostia. Il suo corpo presentava vestiti bagnati e uno zaino, ma non sono stati riscontrati segni di violenza. La polizia sta indagando per determinare le cause del decesso e non esclude nessuna ipotesi.

All’alba, sul lungomare Vespucci a Ostia, vicino Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di circa trent’anni. Il corpo si trovava all’interno dello stabilimento balneare Gambrinus, ma è escluso che si tratti di un collaboratore o di un cliente dello stabilimento. L’uomo aveva indosso i vestiti e uno zaino, ma non è stato ancora identificato. Non si esclude nessuna ipotesi, dal malore a un’azione violenta, anche se sul corpo non ci sono segni evidenti. Cadavere in spiaggia Intorno alle 6:30 del mattino di sabato 23 maggio è stato trovato il cadavere di un uomo di circa trent’anni in una spiaggia di Ostia, vicino a Roma. Nello specifico, il corpo è stato ritrovato all’interno dello stabilimento balneare Gambrinus, sul lungomare Vespucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giallo sul cadavere in spiaggia a Ostia, aveva vestiti bagnati e zaino addosso: non si esclude nessuna ipotesi

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