Furto al centro commerciale trovato con addosso quattro giubbotti e altri vestiti nello zaino | arrestato un uomo

Sabato pomeriggio, due pattuglie della Sezione Radiomobile della compagnia di Ravenna sono interventute per un furto in atto presso il centro commerciale Esp. Un uomo è stato poi arrestato. Giunti immediatamente sul posto dopo la segnalazione, i militari hanno preso contatti con la vigilanza del centro commerciale, riuscendo a individuare il sospetto, considerato l’autore di furto in alcuni negozi della galleria. I Carabinieri hanno sottoposto dunque l’uomo a perquisizione personale, appurando che aveva indossato quattro giubbotti ancora muniti di etichetta del negozio e privi del dispositivo antitaccheggio, i cui resti sono stati successivamente ritrovati all’interno dei camerini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

