Martedì 10 marzo 2026, a Genova, un uomo ricercato è stato fermato in piazza della Commenda mentre stava vendendo crack. L’arresto è avvenuto durante controlli della polizia, che hanno trovato in possesso 27 dosi di droga. L’operazione fa parte di un più ampio piano di sicurezza urbana in corso nella zona.

Un latitante è stato arrestato mentre spacciava crack in piazza della Commenda a Genova. L’operazione si è svolta martedì 10 marzo 2026, durante i pattugliamenti del nuovo piano di sicurezza urbana. Gli agenti hanno fermato il soggetto dopo aver notato uno scambio sospetto tra due persone che poi sono fuggite. Oltre al sequestro della sostanza, nella sua abitazione sono state rinvenute altre 27 dosi e materiale per il taglio dei prodotti illegali. L’Operazione in Piazza della Commenda. Il centro storico di Genova era teatro di un’intensa attività di controllo da parte delle forze dell’ordine. La presenza costante degli agenti mirava a smantellare le reti di spaccio radicate nelle zone più frequentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latitante in piazza: 27 dosi di crack e arresto a Genova

