Minaccia i genitori per i soldi della droga e tenta di dare fuoco all' auto del padre | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato i genitori e aver tentato di incendiare l’auto del padre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva richiesto denaro per l’acquisto di droga e, di fronte al rifiuto dei genitori, ha tentato di appiccare il fuoco alla vettura. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare l’uomo e mettere fine alla situazione di pericolo.

MInaccia i genitori e tenta di estorcere loro denaro per acquistare la droga. E al loro rifiuto prova a dare fuoco all'auto del padre. Un 45enne è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione, minacce e tentato incendio.L'intervento è scattato a seguito di una chiamata al numero di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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