Genova 17enne in codice rosso | cade da un muro durante la notte

Notizia in breve

Durante la notte, un ragazzo di 17 anni è caduto da un muro a Genova ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La polizia ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha esaminato la scena. Gli agenti hanno verificato che il ragazzo era con alcuni amici al momento della caduta, ma non sono stati trovati segni di colluttazione o altri elementi che possano spiegare la caduta.