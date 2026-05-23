Genova 17enne in codice rosso | cade da un muro durante la notte
Durante la notte, un ragazzo di 17 anni è caduto da un muro a Genova ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La polizia ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha esaminato la scena. Gli agenti hanno verificato che il ragazzo era con alcuni amici al momento della caduta, ma non sono stati trovati segni di colluttazione o altri elementi che possano spiegare la caduta.
? Punti chiave Come è potuto cadere il ragazzo nonostante la presenza di amici?. Cosa hanno scoperto gli agenti della polizia sul luogo dell'incidente?. Perché la conformazione di quei muretti rappresenta un pericolo per i giovani?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del diciassettenne al San Martino?.? In Breve Incidente avvenuto sabato 23 maggio 2026 verso le 2:30 tra giardini di plastica e via del Colle.. Soccorso effettuato da ambulanza Croce Bianca di Carignano e automedica Golf 3.. Sanitari hanno dovuto intubare il diciassettenne prima del trasporto al San Martino.. Polizia indaga sulla sicurezza dei muretti e dislivelli nella zona di via del Colle. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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