Un incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Riva del Garda, una traversa del lungomare Trieste a San Benedetto. Una persona è caduta da una scaletta all’interno della propria abitazione ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Grave infortunio domestico nel primo pomeriggio di ieri in via Riva del Garda, piccola traversa del lungomare Trieste di San Benedetto. Un uomo è caduto dalla scaletta pieghevole ed ha subito danni di una certa importanza che hanno richiesto la centralizzazione all’ ospedale di Ancona. Secondo la prima ricostruzione dell’infortunio l’uomo si trovava in casa ed era salito sulla scaletta a poca distanza da terra, appena tre gradini. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto subendo traumi importanti. I familiari l’hanno soccorso immediatamente ed hanno chiesto l’intervento del 118. La centrale operativa di Ascoli ha inviato i sanitari... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade da un scaletta in casa e finisce a Torrette in codice rosso

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