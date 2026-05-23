Cade da un muro nella notte | 17enne soccorso in codice rosso
Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere caduto da un muro di alcuni metri tra i giardini di plastica e via del Colle. L’incidente è avvenuto nella notte e il giovane ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della caduta.
Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere caduto da un muro, da alcuni metri, nella zona tra i giardini di plastica e via del Colle. È successo intorno alle ore 2:30 di sabato 23 maggio 2026. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Bianca distaccamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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