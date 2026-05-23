Cade da un muro nella notte | 17enne soccorso in codice rosso

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere caduto da un muro di alcuni metri tra i giardini di plastica e via del Colle. L’incidente è avvenuto nella notte e il giovane ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della caduta.