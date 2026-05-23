Gazzetta dello Sport | Napoli il retroscena Inzaghi ha detto no

Notizia in breve

Simone Inzaghi ha rifiutato un’offerta di rinnovo con il suo attuale club e ha deciso di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dopo settimane di trattative. L’allenatore ha firmato un contratto con un club straniero, lasciando il suo ruolo precedente. La notizia è stata riportata da fonti sportive e confermata da fonti vicine alle parti coinvolte.