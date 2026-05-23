Gazzetta dello Sport | Napoli il retroscena Inzaghi ha detto no

Da napolipiu.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Inzaghi ha rifiutato un’offerta di rinnovo con il suo attuale club e ha deciso di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dopo settimane di trattative. L’allenatore ha firmato un contratto con un club straniero, lasciando il suo ruolo precedente. La notizia è stata riportata da fonti sportive e confermata da fonti vicine alle parti coinvolte.

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"> Simone Inzaghi continua a vincere e convincere anche in Arabia Saudita, ma il suo nome resta inevitabilmente legato anche al futuro della Serie A. Come racconta Roberto Maida sulla Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore dell’Al Hilal ha chiuso il campionato saudita senza sconfitte sul campo, arrendendosi soltanto ai due punti di distacco dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nella corsa al titolo. Un percorso comunque importante, arricchito dalla conquista della King’s Cup e da numeri di altissimo livello. Secondo quanto riportato da Roberto Maida sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi considera positiva la sua prima esperienza lontano dall’Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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