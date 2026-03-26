Scott McTominay rappresenta un elemento chiave del Napoli, dimostrando costanza e solidità nel suo ruolo. La squadra si affida a lui per mantenere equilibrio in campo e garantire prestazioni regolari. La sua presenza si distingue come un punto di riferimento nel centrocampo del club, contribuendo alle dinamiche di gioco della formazione partenopea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scott McTominay è il simbolo della forza e della continuità del Napoli. Antonio Giordano, sulla Gazzetta dello Sport, racconta l’impatto totale del centrocampista scozzese, diventato uno dei pilastri della squadra di Conte. Diciannove gol in diciannove mesi, un rendimento impressionante che sintetizza il suo peso specifico. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come McTominay abbia già eguagliato i numeri realizzati in Premier League, ma in un tempo decisamente inferiore. “QUANDO SEGNA, IL NAPOLI NON PERDE” Il dato è chiaro: quando segna McTominay in campionato, il Napoli non perde mai. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli ha un tesoro”

Articoli correlati

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Champions, pioggia di milioni: Inter davanti a tutte, Napoli si gioca un tesoro col Chelsea”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Alisson Santos ha già convinto. Il Napoli lo riscatta”

Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A

Altri aggiornamenti su Gazzetta dello Sport Napoli ha un tesoro

Temi più discussi: Riecco il Napoli: sorpasso al Milan, perché ora Conte può credere allo scudetto; Moderno, sostenibile e iconico: nasce il nuovo Maradona. La riqualificazione parte dal murale; GAZZETTA - IL NAPOLI È TORNATO: HA MESSO LA FRECCIA ED È LA PRIMA INSEGUITRICE DELL'INTER; Napoli a caccia di un primato contro il Milan: può sorpassare l’Inter! Il dato – GdS.

Che cosa sarebbe il Napoli se avesse Maignan come portiere?Mike Maignan in stagione col Milan ha salvato più dell'80% dei tiri avversari, quasi il doppio di Meret e Milinkovic-Savic del Napoli insieme ... ilnapolista.it

Gazzetta, Binda: Non sono convinto che Conte resti, vuole fare altre esperienzeNicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in ... tuttonapoli.net

Gazzetta di Parma - facebook.com facebook

Leao smentisce la Gazzetta: Rafa risponde sui social e nega la ricostruzione sul confronto con Allegri x.com