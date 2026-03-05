Prima pagina Gazzetta dello Sport | Pavlovic | ‘Leao ha detto la cosa giusta | derby da vita o morte'

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi riporta le dichiarazioni di Pavlovic, che afferma che Leao ha definito il derby come una sfida da vita o morte. La notizia si concentra sul fatto che Leao abbia espresso questa opinione e che Pavlovic abbia commentato le sue parole, evidenziando l’importanza della partita per i protagonisti. La giornalista ha raccolto queste dichiarazioni in vista del prossimo appuntamento.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto con un'intervista in esclusiva a Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, che parla dell'imminente derby di Milano contro l'Inter e non soltanto. Come Rafael Leão, anche il serbo pensa che il derby sia una partita da 'vita o morte'. Poi ringrazia Massimiliano Allegri per averlo migliorato molto. Sarà una stracittadina - anche - all'insegna dell'equilibrio e della sostenibilità, visto che sia il Milan sia l'Inter hanno i conti in ordine.