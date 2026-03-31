Roma Parrucci | sdegno per raid a Ruiz

Il delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma ha espresso sdegno per il raid vandalico che ha danneggiato una scuola superiore nella zona Eur durante la notte scorsa. L'episodio ha causato danni materiali all'edificio e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La scuola è stata chiusa temporaneamente per le verifiche e i lavori di riparazione.

Il delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, esprime il suo profondo sdegno in merito al raid vandalico che ha colpito la scuola superiore Ruiz all’Eur nella notte scorsa. “Non ci sono parole per esprimere lo sdegno che proviamo quando una scuola viene ripetutamente vandalizzata, nonostante i continui sforzi economici per rimetterla in sesto e garantire spazi consoni a tutti gli studenti – afferma Parrucci. Un sopralluogo necessario. Oggi, il delegato è tornato al Ruiz dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana. “È inaccettabile continuare così – aggiunge – Chi distrugge la scuola distrugge il futuro di tutti”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma. Parrucci: sdegno per raid a Ruiz Articoli correlati Roma. Parrucci: Righi chiuso almeno per 48 oreLa succursale del liceo scientifico Augusto Righi di Roma rimarrà chiusa per un periodo minimo di 48 ore. Roma. Parrucci: chiesto a prefetto piu’ controlli al RighiIl delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha preso una posizione decisa dopo il recente atto vandalico avvenuto...