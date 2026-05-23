Gaza | il PD di Trieste sostiene la Flotilla per il cessate il fuoco

Notizia in breve

Il Partito Democratico di Trieste ha espresso supporto alla flottiglia che chiede un cessate il fuoco nella regione di Gaza. La decisione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità di sostegno. Gli attivisti coinvolti intendono attirare l'attenzione internazionale sulla crisi attraverso azioni pubbliche e campagne di sensibilizzazione. Non sono stati forniti commenti su motivazioni specifiche o sui metodi adottati per promuovere la loro iniziativa.