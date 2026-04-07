Nelle ultime ore, gli attacchi aerei di Israele nella Striscia di Gaza sono proseguiti, causando la morte di almeno dieci palestinesi. Nonostante un cessate il fuoco dichiarato, le operazioni militari sono continuate, determinando nuove vittime e danni. La situazione rimane tesa, con le autorità israeliane che affermano di agire in risposta a minacce, mentre i gruppi palestinesi denunciano violazioni degli accordi e intensificazioni del conflitto.

Nelle ultime ore almeno dieci palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo, in violazione degli accordi previsti nel piano per la fine della guerra Almeno dieci persone palestinesi sono stati uccise in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza, vicino a una scuola a est del campo profughi di Maghazi e in una zona abitata per lo più da persone sfollate. L’ha riferito il portavoce dell’ospedale al-Aqsa di Deir al-Balah, città nel centro della Striscia, dove sono stati trasportati i corpi insieme a quelli di decine di feriti. Diverse persone sono in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, prima dei bombardamenti alcuni palestinesi si erano scontrati con i membri di una milizia sostenuta da Israele che aveva attaccato una scuola nel tentativo di rapire delle persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuoco

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Nonostante il cessate il fuoco, continuano gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

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