Lupi avvelenati in Abruzzo e Toscana | la lettera a Mattarella di un’associazione animalista e le reazioni della politica

Negli ultimi giorni sono stati trovati morti 18 lupi in due diverse regioni italiane, una nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e l’altra in Toscana. Un’associazione animalista ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, chiedendo interventi e approfondimenti. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle forze politiche, che si sono espresse sulla vicenda senza yet fornire dettagli sulle cause della morte degli esemplari.

Sarebbero 18 gli esemplari di lupo uccisi negli ultimi giorni in Abruzzo, all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e in Toscana. Gli episodi hanno fortemente turbato l’opinione pubblica, le associazioni di animalisti, ma anche la politica. L’associazione Io non ho paura del lupo ha inoltre deciso di scrivere una lettera indirizzandola al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per attirare la sua attenzione sul tema e chiedergli di farsi voce e presidio morale e istituzionale della tutela del lupo, con la sua sottospecie italiana – unica al mondo – e di tutta la fauna. Gli esemplari avvelenati e quelli esposti pubblicamente.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimineL’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione... Altri tre lupi avvelenati nel parco nazionale d'Abruzzo: la denuncia del WwfAltri 3 lupi uccisi dal veleno nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la denuncia arriva dal Wwf proprio nella giornata mondiale della Terra,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Strage di lupi nel Parco d'Abruzzo: trovati morti 10 esemplari, ipotesi avvelenamento; Altri tre lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Lupi trovati morti in Abruzzo, si aggrava il bilancio degli animali avvelenati: scoperto anche un nuovo focolaioNel Parco d’Abruzzo aumentano i lupi trovati morti: scoperto anche un nuovo focolaio con più specie coinvolte. Si allarga il sospetto di avvelenamenti multipli. Il bilancio continua a peggiorare nel P ... fanpage.it Lupi trovati morti, usati pesticidi per avvelenarli. L'appello a Mattarella: Fauna sfruttata per propagandaAlcuni esemplari sono stati uccisi e appesi in luoghi pubblici, in una messa in scena deliberatamente intimidatoria, denunciano dall'associazione Io non ho paura del lupo ... today.it Corriere della Sera. . «Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Qu - facebook.com facebook Solovyev attacca Mattarella: “Non sa di cosa parla” x.com