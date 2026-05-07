Furto al Santuario rubati oro e diamanti della Madonna | tre foggiani nei guai per il colpo da 1 milione
A circa un mese dal furto avvenuto nel santuario dedicato alla Madonna della Libera, le forze dell’ordine hanno identificato tre persone di Foggia coinvolte nel colpo. Il furto ha portato via oro e diamanti, con un valore stimato di un milione di euro. L’indagine si sta concentrando su questa operazione, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali complici.
A circa un mese dal clamoroso furto che ha scosso la comunità di Trevico, l’inchiesta sulla profanazione del santuario della Madonna della Libera è a un punto di svolta.Nella notte del 15 aprile, un commando composto da sei soggetti era riuscito a sottrarre la cassaforte della parrocchia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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