Gastronomika 2026 si concentra su innovazione e tecnologia in cucina, con focus su come strumenti come Excel possano supportare processi creativi. Durante l’evento, si è discusso dell’importanza di risolvere rapidamente i problemi prima di avviare discussioni più approfondite. L’hackathon del futuro ha coinvolto partecipanti che hanno sperimentato soluzioni digitali per migliorare pratiche gastronomiche. La manifestazione evidenzia l’integrazione tra tecnologia e cucina, sottolineando l’approccio pratico alla risoluzione delle sfide del settore.

? Domande chiave Come può un foglio Excel sostenere una cucina ribelle e innovativa?. Perché la risoluzione immediata dei problemi deve precedere ogni dibattito?. Come possono i giovani trasformare l'incompetenza in una nuova sapienza?. Cosa serve all'Italia per diventare la destinazione turistica d'eccellenza mondiale?.? In Breve Oltre mille partecipanti domenica e trecento giovani all'hackathon del lunedì.. Chiara Pavan illustra la cucina ambientale e Giulia Busato rianima la piazza di Noale.. Pasquale Polito di Forno Brisa approfondisce il concetto di pivoting professionale.. Elisabetta Salvadori sottolinea la priorità dell'azione immediata nella gestione delle criticità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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