A Gastronomika, il pane viene presentato come un simbolo che unisce le comunità, tra aspetti sacri e aspetti laici. Si analizza come un semplice impasto possa diventare un elemento capace di rafforzare i legami sociali e culturali. Le micro bakery, piccoli laboratori artigianali di produzione, stanno attirando attenzione oltre le tendenze moda, contribuendo a creare spazi di incontro e scambio. La manifestazione si concentra su questi temi, mettendo in luce il ruolo del pane nella società contemporanea.

? Domande chiave Come può un impasto trasformare la fede in un collante sociale?. Perché le micro bakery stanno scatenando una rivoluzione oltre la moda?. Chi sono gli artigiani che collegano il campo alla tavola moderna?. Come può la tradizione rituale salvare le nuove filiere agricole?.? In Breve Antonella Corrao illustra la dinamica antropologica dei pani votivi nel Belìce.. Giulia Busato distingue la moda della pasta madre dalla rivoluzione ventennale.. Adriano Del Mastro collega la produzione di Monza alla filiera dei grani.. Beatrice Prada e Giandomenico Frassi analizzano il valore estetico del gesto.. Al Teatro Franco Parenti di Milano, la quinta edizione del Gastronomika Festival ha riunito esperti e artigiani per esplorare il tema del pane come rito che si rinnova, analizzando i legami tra tradizione sacra e modernità laica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gastronomika: il pane tra sacro e laico unisce le comunità

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