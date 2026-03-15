Muharemovic avvisa la Juve | I bianconeri sono una squadra forte ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivi

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Muharemovic ha dichiarato che la sua squadra è forte e punta a ottenere i tre punti nella prossima partita contro la Juventus. Ha affermato che, nonostante la forza dei bianconeri, il loro obiettivo è di raggiungere i propri traguardi. La sfida tra le due squadre si avvicina e l’atleta ha espresso la volontà di competere al massimo.

Muharemovic dopo la sconfitta contro il Bologna ha lanciato la sfida alla Juventus con l’obiettivo di andare a conquistare i tre punti. Le parole. Il sabato pomeriggio del Mapei Stadium ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi neroverdi dopo la sconfitta di misura per 1-0 nel derby contro il Bologna. Nonostante il risultato negativo, uno dei profili più interessanti emersi dalla contesa è stato quello del giovane centrale difensivo. Ai microfoni del sito ufficiale del club, è intervenuto proprio Muharemovic, analizzando con lucidità e maturità agonistica i novanta minuti appena trascorsi e proiettandosi già verso le prossime sfide di cartello. La partita ha vissuto di due fasi ben distinte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic avvisa la Juve: «I bianconeri sono una squadra forte, ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivi» Articoli correlati Gasperini avvisa la Juve: «Vogliamo difendere il quarto posto. Oggi abbiamo questa considerazione di noi stessi»di Redazione JuventusNews24Mister Gasperini avvisa la Juventus in conferenza stampa per la corsa al quarto posto. Cotelli: "Udine squadra forte, noi vogliamo riscattoNel pomeriggio odierno, presso la sede operativa di San Zeno Naviglio, è stata presentata la doppia vetrina sportiva che riguarda la Pallacanestro... Contenuti utili per approfondire Muharemovic avvisa Sassuolo, Muharemovic: Stagione di alti e bassi, adesso vogliamo punti contro la JuventusAi microfoni del sito ufficiale del Sassuolo ha parlato il difensore Tarik Muharemovic al termine del match di oggi pomeriggio perso 1-0 contro ... tuttojuve.com Juve, Mecca: 'Non dovesse concretizzarsi l’acquisto di Senesi, occhio a Muharemovic'Il mercato della Juventus continua a muoversi tra opportunità e possibili alternative. Nelle ultime ore a far discutere è stata un’indiscrezione lanciata dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, che ... it.blastingnews.com