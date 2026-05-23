Il tecnico ha dichiarato di aver creduto in un finale di stagione positivo e ha sottolineato che la presenza della proprietà rafforza la squadra. La partita contro il Verona, in programma domani, potrebbe permettere alla squadra di tornare tra le prime cinque in classifica e qualificarsi per le competizioni europee. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti tattici o altre decisioni pre-partita.

“È stata una settimana lunghissima”. Lo dice con un sospiro Gian Piero Gasperini consapevole che ora il traguardo è davvero tutto nelle mani della Roma. Domani con una vittoria sul Verona i giallorossi sarebbero senza dubbi in Champions dopo 7 anni. Il tecnico lo sa e cerca di allontanare le paure della piazza: “Tutta la squadra è sul pezzo ed è consapevole dell'importanza della gara. È una settimana lunghissima, che sembra non finire mai. Sarebbe il traguardo di una stagione che ci ha visto sempre molto uniti. E che vale tanto per la società, per i tifosi, per la squadra visto che manca da anni.”. Gasp aspetta per dirsi bravo (“In caso lo farò domani sera, ancora non si può”) ma stila già un bilancio del suo primo anno alla Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Roma, ero convinto di questo rush finale. I Friedkin? Se la proprietà è presente siamo più forti"

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