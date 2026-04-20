Roma Gasperini punta su Hermoso | l’arma in più per il rush finale

Nella serata che avrebbe potuto riaccendere la corsa alla Champions League, la Roma ha pareggiato contro l’Atalanta. Gasperini ha deciso di schierare Hermoso, considering him come un elemento chiave per il rush finale di stagione. La partita si è conclusa con un risultato di parità, senza ulteriori reti segnate. Entrambe le squadre hanno cercato di ottenere i tre punti, ma alla fine il punteggio è rimasto invariato.

Nella serata che poteva riaccendere notevolmente la corsa Champions, la Roma non va oltre il pari contro l’Atalanta. Dopo lo svantaggio iniziale, i giallorossi trovano la rete allo scadere del primo tempo grazie ad un gran gol di Hermoso. Il centrale ex Atletico Madrid si è reso protagonista di una partita ad alti livelli, seppur macchiata dalla palla persa in occasione del vantaggio degli ospiti. Gasperini avrà un’arma in più per queste ultime cinque gare di campionato grazie alla ritrovata verve dello spagnolo. Intensità e fiuto del gol. Nonostante l’errore sul gol di Krstovic resti una macchia, una menzione d’onore nel big match di sabato va ad Hermoso.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini punta su Hermoso: l’arma in più per il rush finale ADANI GASPERINI RISPONDE A CONTE!#adani #gasperini #asroma #perte #seriea #napoli #campionato #news Notizie correlate Milan, ripartire subito: Allegri punta su Gimenez per il rush finaleDopo la sconfitta contro il Napoli, l'unica cosa da fare è riprendere il cammino e difendere assolutamente un posto per la Champions League: già... Napoli, è Lukaku l’arma in più di Conte per il rush finale: da marzo in poi Big Rom diventa super! I numeriKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma-Pisa, le formazioni ufficiali: Gasperini con Soulé, Hiljemark punta su Tramoni; Ranieri-Gasperini, cosa c'era dietro allo sfogo di Sir Claudio prima di Roma-Pisa: la fiducia dei Friedkin e i dubbi sul futuro; Roma - Pisa (3-0) Serie A 2025; Claudio resta in bilico. Il club punta su di lui ma può anche lasciare. Stramaccioni sul caos alla Roma: «I Friedkin prendano posizione! Gasperini e Ranieri? Conosco entrambi da molto tempo e posso dirvi questo»L'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha voluto dire la sua sul grande caos creatosi alla Roma dopo le dichiarazioni di Gasperini e Ranieri ... calcionews24.com Gasperini, lacrime e calci Ranieri mai così aggressivoGasperini, lacrime e calci Ranieri mai così aggressivo - La Repubblica - Gasperini piange. Poi si ferma, si alza di scatto, punta la porta e la spalanca con un calcio. &Egra... - Marione.net - La Co ... marione.net la Repubblica. . Katy Perry scherza a Roma, davanti alla Fontana di Trevi. Pur essendo a corto di spiccioli, la pop star americana non ha voluto rinunciare al tradizionale rito del lancio della monetina, lanciando la sua carta di credito nelle acque del monument - facebook.com facebook Il Comune di Roma chiede al governo 2 milioni a titolo di ristoro per le spese di pulizia, decoro e sicurezza negli spazi esterni ai siti archeologici e monumenti di proprietà dello Stato La risposta del Ministero della Cultura: non è affar nostro, arrangiatevi con la x.com