Il tecnico ha dichiarato che, di solito, si fanno bilanci in questo periodo, ma questa volta preferisce aspettare perché molto dipende dalla partita di domani sera. Ha sottolineato che tutta la squadra è concentrata e consapevole dell’importanza dell’incontro. La gara contro la Roma potrebbe fare la differenza, secondo quanto affermato. Il focus è quindi sulla sfida imminente, lasciando da parte le analisi di fine stagione.

"Tutta la squadra è sul pezzo ed è consapevole dell'importanza della gara", le parole alla vigilia di Verona-Roma ROMA - "Generalmente questo è il momento dei bilanci, ma ora faccio fatica a ragionare in questo senso perché molto dipende dalla partita di domani sera. Sarebbe un traguardo per la società, i tifosi e la città che manca da anni. Dipende da noi e non dipendiamo più dagli altri, tutti i conti li faremo domani dopo la partita. Questa squadra ha vinto più volte partite decisive". Gian Piero Gasperini vuole aspettare il triplice fischio del "Bentegodi" prima di guardare un po' più in là. La Roma è padrona del proprio destino e una vittoria sul retrocesso Verona garantirebbe un ritorno in Champions a prescidendere dai risultati di Juve e Como. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini prende tempo per i bilanci "Champions farebbe la differenza"

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