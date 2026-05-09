Gasperini | Differenza con la Juve minima Ecco cosa succederebbe se non andassimo in Champions

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della squadra di calcio ha commentato la differenza tra la propria formazione e la Juventus, affermando che è minima. Ha anche spiegato cosa potrebbe succedere nel caso in cui la squadra non riuscisse a qualificarsi per la Champions League. La discussione si concentra sugli aspetti legati alla qualificazione europea e alle conseguenze di un mancato accesso alla competizione.

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