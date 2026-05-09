L’allenatore della squadra di calcio ha commentato la differenza tra la propria formazione e la Juventus, affermando che è minima. Ha anche spiegato cosa potrebbe succedere nel caso in cui la squadra non riuscisse a qualificarsi per la Champions League. La discussione si concentra sugli aspetti legati alla qualificazione europea e alle conseguenze di un mancato accesso alla competizione.

Meret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro: ma per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeri Arthur Juventus, ci risiamo: niente riscatto da parte del Gremio, i bianconeri lo rimetteranno sul mercato a prezzo di saldo! Ultime Alisson Juventus: brasiliano sempre più intrigato dalla proposta bianconera, sullo sfondo restano due alternative dalla Serie A Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini: «Differenza con la Juve minima. Ecco cosa succederebbe se non andassimo in Champions»

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