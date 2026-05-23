Gian Piero Gasperini ha detto che il risultato finale è ciò che conta, sottolineando che chi vince festeggia e chi perde cerca di spiegare il risultato. Ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Champions contro il Verona.

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha così presentato il delicato match Champions contro il Verona. Le sue parole. Gasperini: “Non è stato un anno facile, ho portato il mio metodo”. Come arriva la Roma a livello fisico? Koné come sta? “ Koné ha recuperato, si è allenato tutta la settimana, non è al 100% ma è sicuramente disponibile. Dall’inizio o in corsa vedremo. La squadra? Le temperature sono cambiate, il caldo incide, ma anche l’attesa. Serve arrivare pronti al momento giusto”. Cosa l’ha soddisfatta di più della Roma? “Faccio fatica a tirare delle somme ora come ora, dipende moltissimo domani. Sarebbe un traguardo per tutti, e dipende solo da noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini contiano: “Quel che rimane è il risultato finale. Chi vince festeggia, chi non ci arriva racconta”

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