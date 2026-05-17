Il 17 maggio va in onda la finale di Amici 25, trasmissione che mette in palio il titolo e un montepremi di 150mila euro. I finalisti sono stati annunciati nelle settimane precedenti e si preparano a esibirsi davanti al pubblico in prima serata. La gara vede alcuni tra i concorrenti più seguiti e discussi del programma, con scommesse e pronostici che circolano tra gli appassionati. La serata promette di essere ricca di esibizioni e colpi di scena.

A decidere il vincitore assoluto è esclusivamente il pubblico da casa con un SMS ai numeri 477.000.1 e 477.000.0, mentre il vincitore di categoria vince 50mila euro. Secondo i sondaggi il nome del vincitore è già scritto, il favoritissimo è infatti Alessio Di Ponzio, ballerino pugliese di 19 anni e allievo del ballerino e coreografo Emanuel Lo. Per Di Ponzio la vittoria sarebbe il coronamento di un percorso particolarmente intenso: il ballerino aveva infatti già partecipato alla scorda edizione del talent ma era stato costretto a lasciare la scuola a causa di un infortunio. «Sono tornato più forte di prima», ha raccontato nel corso del programma riferendosi al periodo lontano dalla scuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amici 25, chi vince la finale? In palio, oltre al titolo, un montepremi da 150mila euro: chi sono i favoriti

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 9 MAGGIO - ECCO CHI SONO I FINALISTI

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