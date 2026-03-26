Galles-Bosnia chi vince va in finale | ci sarà anche l' Italia? Il pronostico

Nell'altra partita di playoff coinvolge anche l'Italia di Gattuso, i britannici affrontano una squadra del Nord Europa in una sfida decisiva. La vincente di questa sfida accederà alla finale, ma non ci sono ancora risultati definitivi. La partita si svolgerà a breve, e i dettagli sullo svolgimento dell'incontro e le formazioni sono stati annunciati.

Nell'altro playoff che riguarda anche l'Italia di Gattuso, i britannici affrontano una nazionale in cui il capitano fa la differenza anche a 40 anni Mentre l'Italia a Bergamo affronterà l'Irlanda del Nord per arrivare alla finale dei playoff mondiali, contemporaneamente si giocherà l'altra sfida che interessa gli azzurri: in caso di successo, infatti, Gattuso affronterà la vincente della partita in programma a Cardiff. E allora scopriamo pronostico e quote di Galles-Bosnia in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galles-Bosnia, chi vince va in finale: ci sarà anche l'Italia? Il pronostico Articoli correlati Pronostico Galles-Bosnia: fattore campo, ritmo e poche emozioniTutte le dritte riguardanti la sfida tra Galles e Bosnia: quote e statistiche croccanti, alcuni dati fanno riflettere Al Cardiff City Stadium andrà... Galles-Bosnia, per il ct Bellamy il pericolo mondiale è sempre Dzeko: il pronosticoNell'altro playoff che riguarda anche l'Italia di Gattuso, i britannici affrontano una nazionale in cui il capitano fa la differenza anche a 40 anni... Tutti gli aggiornamenti su Galles Bosnia chi vince va in finale ci... Temi più discussi: Italia alla finestra, ma è già scandalo playoff: Galles-Bosnia, spunta l’ombra del sabotaggio; Galles, i convocati per lo spareggio con la Bosnia; Galles-Bosnia, accuse e veleni: Ci state boicottando. Il motivo? L'ex romanista Tahirovic; Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali. Semifinali playoff Mondiali, il pronostico di Galles-BosniaChi vince giocherà la finalissima contro la vincente di Italia-Irlanda del Nord. Sarà il Galles oppure la Bosnia Erzegovina? L’undici britannico ha sfiorato la qualificazione diretta al Mondiale finen ... corrieredellosport.it PRONOSTICO GALLES-BOSNIA QUOTEPronostico Galles-Bosnia quote analisi semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a a Cardiff giovedì 26 marzo alle ore 20.45 ... gazzetta.it Allo stadio (ore 20,45, diretta Rai1) gli azzurri affrontano l’Irlanda del Nord. C’è in palio la finale del 31 con Bosnia o Galles. Per Gattuso un solo dubbio: Politano o Palestra. - facebook.com facebook #Galles e #Bosnia si apprestano a disputare la semifinale #playoff di qualificazione al #Mondiale: la vincitrice affronterà Italia o Irlanda del Nord nella finalissima. Due squadre a vocazione offensiva con un unico obiettivo: giocarsi il tutto per tutto! Chi passerà il x.com