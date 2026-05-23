Gasperini | Con la Champions la Roma diventa più appettibile

Gasperini ha dichiarato che la qualificazione in Champions League rende la Roma più attraente per i potenziali acquirenti. La squadra, dopo la partita contro Bologna, aveva detto di non essere da sottovalutare. I risultati ottenuti finora hanno rafforzato questa percezione, secondo l’allenatore. La frase di Gasperini suggerisce che la partecipazione alla competizione europea aumenta l’interesse di investitori e club sul mercato.

Giampiero dopo Bologna-Roma disse 'non ci date per spacciati', e forse ai tempi poteva risuonare come una frase di circostanza, ma con i risultati ottenuti fino ad oggi assume tutt'altro significato È l’ultima giornata e la Roma di Gasperini ha il destino nelle proprie mani per la qualificazione inChampions. Si gioca domenica sera: giallorossi in trasferta contro il Verona già retrocesso. La Roma è solo ad un passo da una qualificazione insperata fino ad un mese fa. Gasp vuole il quarto posto per migliorare la rosa, e grazie ad un tesoretto da circa 50 milioni si potrebbero aggiungere dei tasselli mancanti al puzzle del tecnico piemontese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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