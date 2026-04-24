Trigoria anno zero | rimosso anche Ranieri la Roma diventa il laboratorio Gasperini in una società senza più dirigenti

A Trigoria, si conclude bruscamente l’esperienza di Claudio Ranieri, che è stato ufficialmente sollevato dal ruolo di senior advisor della Roma. La società non ha nominato immediatamente un sostituto e sembra aver avviato un nuovo percorso. La squadra si trova in una fase di cambiamenti, senza una guida stabile in ambito dirigenziale. La situazione attuale segna un punto di svolta per il club, che si sta riorganizzando.

Il sipario cala bruscamente su quello che doveva essere il governo della stabilità: Claudio Ranieri è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico di senior advisor della Roma. La notizia, che ha iniziato a circolare con insistenza nel pomeriggio di ieri, segna la fine di un’era mai realmente decollata. Nominato lo scorso 1° luglio come figura di garanzia per colmare i vuoti nell’organigramma dei Friedkin, l’ex allenatore d’emergenza è stato travolto dal violento cortocircuito tecnico e comunicativo con Gian Piero Gasperini. Lo strappo, divenuto insanabile nelle ultime settimane, ha costretto la proprietà americana a una scelta di campo radicale, sacrificando l’uomo eletto a furor di popolo per proteggere l’investimento fatto sul tecnico bergamasco.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Trigoria, anno zero: rimosso anche Ranieri, la Roma diventa il “laboratorio Gasperini” in una società senza più dirigenti Notizie correlate Roma, Montella: “Gasperini-Ranieri? Senza società il fulcro è l’allenatore”Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha scomposizionato le dinamiche di potere che regolano... Roma, tregua a Trigoria: asse Gasperini-Ranieri per la rinascita giallorossaLa Roma sigla la tregua interna e ritrova stabilità istituzionale a Trigoria dopo un ciclo di tensioni che aveva minacciato la tenuta dello...