In un match giocato a San Siro, l’Inter ha battuto la Roma con un risultato di 5-2. Lautaro Martínez ha segnato più volte, contribuendo in modo determinante alla vittoria dei nerazzurri. La gara ha messo in evidenza le difficoltà difensive della squadra ospite, mentre i padroni di casa hanno controllato bene il gioco, rendendo più complicato il percorso della Roma verso la qualificazione in Champions League.

L’ Inter di Cristian Chivu annienta la Roma a San Siro con un 5-2 che ridefinisce le gerarchie per la qualificazione in Champions League, mettendo a nudo le fragilità strutturali della difesa di Gasperini. L’impatto dei nerazzurri è devastante: Lautaro Martinez sblocca il parziale dopo soli 60 secondi, capitalizzando un approccio aggressivo che ha immediatamente mandato in corto circuito il sistema dei giallorossi. Nonostante la reazione aerea di Mancini al 40?, la tenuta atletica degli ospiti è evaporata sotto i colpi di Calhanoglu, autore del raddoppio allo scadere della prima frazione, preludio a un secondo tempo di dominio assoluto dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma 5-2: Lautaro travolge Gasperini, la Champions diventa miraggio

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