Nel mondo della Formula 1, alcuni piloti hanno avuto carriere caratterizzate da numerosi passaggi tra diverse scuderie. Tra questi, Alonso, Perez, Barrichello, Trulli, Heidfeld e Alesi si distinguono per aver corso con almeno sei team differenti nel corso della loro carriera. Questi spostamenti evidenziano i continui cambi di squadra a cui sono stati soggetti durante gli anni di attività nel grande circus.

?? Cosa sapere Alonso, Perez, Barrichello, Trulli, Heidfeld e Alesi hanno militato in sei scuderie diverse. Il mercato dei piloti evidenzia la capacità di adattamento tra costruttori e nuove entità. Sei piloti della Formula 1 moderna che hanno indossato le divise di ben sei scuderie diverse, in un mercato trasferimenti che premia chi sa reinventarsi costantemente tra garage e officine. Mentre l'era contemporanea vede figure come Max Verstappen legati alla Red Bull da undici stagioni o Lewis Hamil .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, i 6 nomadi del pit lane: chi ha cambiato più scuderie?

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