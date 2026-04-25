Marc Marquez spiega perché non è stato penalizzato dopo aver tagliato l’ingresso in pit lane a Jerez

Durante il Gran Premio di Jerez, il pilota ha conquistato la vittoria nella Sprint Race, compiendo una manovra considerata al limite delle regole per entrare nei box. Successivamente, ha spiegato le ragioni per cui non è stato sanzionato per aver tagliato l’ingresso in pit lane, sottolineando che la sua azione non ha violato le norme esistenti. La manovra ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati presenti in circuito.

Marc Márquez trionfa a Jerez nella Sprint Race con una manovra al limite del regolamento, sfruttando un vuoto normativo nell’ingresso ai box. Nessuna penalità, ma il dibattito resta: astuzia geniale o confine troppo sottile?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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