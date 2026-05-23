Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha dichiarato durante un'intervista a Quarto Grado che non si può escludere la possibilità che l’imputato sia innocente. Sempio è attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La donna ha espresso dubbi sulla colpevolezza del figlio e ha commentato le indagini senza fornire dettagli specifici. La sua testimonianza si aggiunge alle discussioni sul caso, senza modificare formalmente lo stato delle indagini in corso.

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato una lunga intervista a Quarto Grado. La donna si mostra cauta sulla responsabilità di Alberto Stasi, pur difendendo con forza l’innocenza del figlio."Da come vedo le cose adesso, sinceramente non posso dire sicuramente ‘Stasi è colpevole’. Mi auguro che si arrivi a una verità definitiva", ha affermato rispondendo alle domande della trasmissione.Sul figlio, accusato nell’ultima inchiesta, Daniela Ferrari è netta: "Ci aspettavamo che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante. È una grandissima bufala, Andrea non è la persona descritta in questi capi d’accusa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "Stasi innocente? Non si può escludere": le clamorose parole di mamma Sempio

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