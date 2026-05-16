A Garlasco, emergono nuove indiscrezioni sulle indagini riguardanti il caso Sempio. Tra intercettazioni e documenti, si sono diffuse lettere inviate dalla madre di una persona coinvolta, indirizzate a un uomo in cella. In queste missive, la donna suggerisce all’uomo di consultare un oculista nel caso in cui sua madre lo consideri innocente, offrendo di coprire le spese. Le indagini proseguono con nuove acquisizioni e dettagli che continuano a far parlare di questa vicenda.

Garlasco, tra intercettazioni e indiscrezioni, rivelazioni choc e nuove acquisizioni d’indagine dall’inchiesta bis di Pavia (con tanto di consulenze e esperti al lavoro sui più disparati fronti: da quello genetico a quello informatico, passando per psicoterapeuti e anatomopatologi), il seguitissimo cold case, a distanza di quasi 19 anni dal delitto di Chiara Poggi, continua a trascinarsi dietro una scia di veleni, rancori mai sopiti, dubbi e sospetti che, dalle aule giudiziarie, si spostano nei salotti televisivi. Garlasco, spuntano le lettere al vetriolo della mamma di Sempio ad Alberto Stasi in carcere. A riaccendere i riflettori sul caso... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, le lettere choc della mamma di Sempio a Stasi in cella: “Se tua madre ti vede innocente consiglio oculista, pago io”

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Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini

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